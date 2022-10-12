استخراج كارنيه تأمين صحي للأطفال 2022.. الشروط والأوراق المطلوبة

تقدم «الوطن» شرحا تفصيليا لاستخراج كارنيه تأمين صحي للأطفال 2022 ولبعض الفئات المجتمعية الأخرى، سواء العاملين بالقطاع الحكومي، أو الخاص، أصحاب المعاشات، وأصحاب المهن الحرة.

شروط استخراج كارنيه تأمين صحي للأطفال 2022

واشترطت هيئة التأمين الصحي الجهة المختصة، لاستخراج كارنيه تأمين صحي للأطفال 2022 ، شرطا واحدا فقط هو توافر شهادة ميلاد مميكنة حديثة للطفل توافق كافة بياناتها شهادة ميلاد الأب والأم.

أما الفئات الاخرى فقد اشترطت هيئة التأمين الصحي شروط عديدة منها:

أولا: استخراج كارنيه التأمين الصحي للعاملين في الحكومة.

ـ صورة من قرار التعيين أو خطاب مختوم ومعتمد بشعار الدولة موضحا به رقم قرار التعيين وتاريخه.

ـ الكشف الطبي في لجان التأمين الصحي وتكون نتيجة الكشف «لائق طبيا»، وتقديم أصل وصورة الكشف الطبي بقسم استخراج البطاقات للتأكد من قرار اللياقة الطبية.

ـ يتم ذلك للمعينين بعد 30 / 6 / 1983 للحكومة والقطاع العام بعد 1/6/1974.

ـ صورة شخصية مختومة بخاتم الدولة.

ـ الرقم التأميني.

ثانيا : إجراءات استخراج بطاقة التأمين الصحي للقطاع العام

ـ تطبيق ذات الإجراءات السابقة للقطاع الحكومي، وختم استمارة حصر المنتفعين من التأمينات الاجتماعية أيضا لإثبات سداد التامين الصحي.

إجراءات استخراج بطاقة التأمين الصحي للعمالة المؤقتة

ـ استمارة حصر منتفعين معتمدة من جهة العمل ومختوم بخاتم شعار الدولة.

ـ الكشف الطبي يتم بلجان التأمين الصحي، على أن يتم تقديم أصل وصورة الكشف الطبي للاطلاع والتأكد من قرار اللياقة الطبية.

ـ صورة من عقد العمل، على أن يكون محددا به المدة المقررة للتعاقد مع العامل وصاحب العمل معتمد من جهة العمل ومختوم بخاتم شعار الدولة.

ـ مفردات المرتب معتمد من جهة العمل ومختوم بخاتم شعار الدولة.

ـ الرقم التأميني.

ـ صورة شخصية مختومة بخاتم الدولة.

رابعا: إجراءات استخراج بطاقة التأمين الصحي للقطاع الخاص

ـ استمارة حصر منتفعين معتمدة ومختومة بخاتم شعار الدولة ومن التأمينات الاجتماعية.

ـ الكشف الطبي، على أن يكون لائق طبيا، ويتم بلجان التأمين الصحي، وتقديم أصل وصورة الكشف الطبي للاطلاع والتأكد من قرار اللياقة الطبية وللمعين بعد 1/8/1980.

ـ الرقم التأميني للمنتفع ورقم المنشأة.

ـ صورة شخصية معتمدة ومختومة من التأمينات الاجتماعية.