إزاي تحصل على «منحة الزواج» من التأمينات بالقانون.. اعرف الشروط والحالات

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، والمقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الاهلي بالحوار الوطني، إن منحة الزواج تصرف بموجب اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات والتأمينات رقم 148 لسنة 2019، موضحاً أنّ المعاش يصرف لابنة المؤمن عليه إلى أن تتزوج، مشيرا إلى أنّ منحة زواج تصرف لها بواقع 12 شهرًا من قيمة المعاش الشهري، بعد تقديم الأوراق المطلوبة.

استحقاق منحة الزواج

وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، لـ «الوطن»، أنه في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج تصرف منحة تساوي المعاش المستحق عن مدة سنة، مع مراعاة ما أن تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج، مشيرًا إلى أن المنحة لا تستحق سوى مرة واحدة، وتسقط منحة الزواج أو القطع في حالة عدم المطالبة بها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها، موضحًا أنّ قانون التأمينات الاجتماعية يشترط للحصول على المنحة أن يكون المتقدم لها مستحق في المعاش، وأن لا يكون قد حصل عليها من قبل.

قيمة منحة الزواج

وأوضح «البدوي»، أنّه في حالة كانت الابنه المستحقة للمعاش وحيدة، ففي هذه الحالة تتقاضى الابنة ثلثي المعاش مضروبًا في 12 شهرًا، أما في حالة كان المتوفي لديه ابنتان ففي هذه الحالة تحصل الابنة على مبلغ 1500 جنيه مضروبة في 12 شهرًا، من خلال التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش، إذ يقدم المستحق للمنحة الطلب مرفقًا به المستندات الضرورية لصرف منحة الزواج، بالإضافة إلى صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي، مرفقة بصورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية المدة، بخلاف طلب الصرف.