إصابة طفل سقط من الطابق الثالث ببورسعيد.. «كان بيلعب في البلكونة»

أصيب طفل إثر سقوطه من شرفة منزله بالطابق الثالث في منزله بمساكن الرحاب بحي الضواحي في بورسعيد، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء مدحت عبدالرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من شرطة النجدة بوصول الطفل زين محمد حسين حسين، 3 سنوات، يقطن بمساكن الرحاب، إلى مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل في بورسعيد، عن طريق سيارة إسعاف، مصابًا بتجمع دموي في البطن وكدمات بالرئة، وجارٍ التعامل مع المصاب من قبل فريق طبي متخصص.

انشغال أسرة الطفل عنه

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد بالتنسيق مع قسم شرطة الضواحي تحت إشراف اللواء مسعد البداية مأمور القسم وبرئاسة الرائد أحمد مسعد رئيس المباحث، أنّ الطفل كان يلهو وسقط من شرفة منزله بالطابق الثالث في ظل عدم انتباه وانشغال أسرته عنه.

استدعاء والدة الطفل

ووجّه مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات، وأمرت باستدعاء والدة الطفل لمعرفة ملابسات الحادث.

يذكر أنّ طفلًا بقرية النورس جنوب بورسعيد، سقط من الطابق الثالث في منزله أثناء قيامه بتركيب طبق ستالايت، ونُقل إلى مستشفى الزهور لإسعافه.