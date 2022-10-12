رئيس مدينة بورسعيد الجديدة: تكلفة المرحلة الأولى 13 مليار جنيه

قال اللواء مجدي حسين، رئيس مدينة بورسعيد الجديدة، إن المدينة تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للجيل الرابع، وتقع على مساحة 22 ألف فدان، ويحدها من جهة الشمال البحر المتوسط على طول شاطئ 18 كيلومترا، والحد الجنوبي للمدينة هو طريق العريش القنطرة.

حسين: المدينة بها أحياء سكنية وسياحية وقرية أولمبية

وأضاف «حسين»، خلال تقرير خارجي لبرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المدينة تحوي عددا من الأحياء السكنية والسياحية ومناطق للألعاب الرياضية وجامعات حكومية وخاصة وقرية أولمبية ومناطق خدمية تشمل جميع القطاعات.

حسين: المرحلة الأولى من المدينة وصلت كلفتها لـ13 مليار جنيه

واستطرد: «المدينة مخطط لها في مرحلتها الأولى بأعمال البنية التحتية والمرافق وجزء من الإسكان الاجتماعي يصل لـ13 مليار جنيه، وتم البدء في المرحلة العاجلة في إنشاء البنية التحتية كمحطة تحلية مياه البحر، وهي الأولى في الشرق الأوسط من نوعها، وتصل طاقتها 150 ألف متر مكعب في اليوم».

وأوضح أن الإسكان الاجتماعي في المدينة يقع على مساحة 200 فدان ووصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 98%، وجرى تخصيص مناطق للسكان في حدود 3 آلاف مواطن حتى الآن: «المواطنون تقدموا لإسكان محدودي الدخل كإسكان اجتماعي، وتقدم عدد كبير حوالي 7 آلاف، ولما بدأنا نستلم المشروع بعتنا لصندوق الإسكان لتخصيصه، وكل ما كان يخلص مكان كنا نبعت للمتقدم».

وتابع: «المدينة مكانها متميز جدا وقريبا من المنطقة الاقتصادية، ولخدمة المنطقة الاقتصادية فهتكون قائمة أن المدينة تخدم عليها وعلى جميع المستويات».