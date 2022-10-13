حالة الطقس في الإسماعيلية.. غيوم وسحب وفرص سقوط الأمطار 

انخفضت درجات الحرارة اليوم الخميس بشكل كبير، بمحافظة الإسماعيلية مع وجود سحب منخفضة وغيوم على بعض المناطق، إضافة إلى تغير حالة الطقس في بعض مدن ومحافظات الجمهورية.

وبحسب بيانات رسمية لهيئة الأرصاد الجوية فإن طقس الإسماعيلية سيكون معتدل نهاراً ومائل للبرودة ليلاً على كافة مدن ومراكز المحافظة، فيما تنخفض درجة الحرارة قليلا على مدينة القنطرة شرق بسبب طبيعتها الصحراوية واقترابها من محافظة شمال سيناء.

وسجلت درجات الحرارة العظمى في الإسماعيلية 29 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 21 درجة مئوية كما سجلت سرعة الرياح 23 كيلو متر في الساعة.

الأرصاد الجوية: فرص لسقوط الأمطار

وبحسب بيانات هيئة الأرصاد الجوية فإن الإسماعيلية من المحافظات التي تقع ضمن السواحل الشمالية والوجه البحري ومن المتوقع سقوط أمطار عليها بنسبة تصل إلى 30%.

وقال بيان للأرصاد الجوية على صفحة الهيئة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن هناك نشاطًا للرياح في الإسماعيلية تزامنًا مع تغير درجات الحرارة في بعض المحافظات.

طوارئ في الإسماعيلية

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بالاستعداد لفصل الشتاء في اجتماع مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة ضم رؤساء الأحياء والمدن والقري ومديري المديريات الخدمية.

كما وجه محافظ الإسماعيلية بتطهير بالوعات الصرف الصحي والمصارف الخاصة بالأمطار وصيانة أعمدة الإنارة وتأمينها قبل فصل الشتاء.