حالة الطقس غدا في البحيرة: غائم جزئي وسقوط أمطار خفيفة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد حالة الطقس غدا في البحيرة، ليكون معتدل نهاراً ومائل للبرودة ليلاً على كافة مدن ومراكز المحافظة، فيما تنخفض درجة الحرارة قليلا على المدن الساحلية بالمحافظة «إدكو، رشيد، المحمودية».

حالة الطقس غدا في البحيرة

وأوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا في البحيرة يكون غائم جزئياً على كافة الأنحاء بالمحافظة، مع نشاط للرياح أحياناً، مع نسبة سقوط للأمطار تصل إلى 10%، وتصل نسبة ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط، بشواطئ مدينة إدكو إلى 1: 1.75 متر على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في طقس غدا بالبحيرة

فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة غدا العظمى 29 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 17 درجة مئوية كما سجلت سرعة الرياح 23 كيلو متر في الساعة.

وتشهد محافظة البحيرة استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الشتاء حيث وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة الأمطار.

كما شددت نائب محافظ البحيرة على تطهير بالوعات الصرف الصحي وصيانة أعمدة الإنارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المساكن الآيلة للسقوط وذلك لحماية المواطنين.