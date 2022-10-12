حالة الطقس غدا الأربعاء 13 أكتوبر.. توقعات بسقوط أمطار خفيفة

كشف هيئة الأرصاد في بيان رسمي صدر عنها منذ قليل، بشأن حالة الطقس غدًا الخميس، إذ يسود جو غائم جزئيًا على كافة الأنحاء ما عدا جنوب البلاد حيث يكون الطقس مشمسًا.

حالة الطقس غدًا

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون حالة الطقس معتدلة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد.

أما خلال الليل، فيكون هناك اضطرابًا في الأحوال الجوية، إذ يكون الطقس لطيفًا في الساعات الأولي من الليل، ومائلًا للبرودة في آخره، وذلك على كافة الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار غدًا

وبحسب خبراء الأرصاد، تزداد احتمالية سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، كما تنشط الرياح على معظم المناطق أحيانًا ما يلطف من الجو.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا على مدن ومحافظات الجمهورية، كالآتي:

القاهرة 28- 21.

العاصمة الإدارية 28- 20.

6 أكتوبر 29 - 20.

بنها 28 - 21.

دمنهور 27- 21.

كفر الشيخ 27 - 22.

المنصورة 28 - 21.

دمياط 27 - 22.

بورسعيد 27 - 22.

الإسماعيلية 29 - 21.

السويس 29 - 21.

الزقازيق 28 - 21.

شبين الكوم 28 - 21.

طنطا 27 - 22.

شلاتين 33 - 24.

الإسكندرية 27 - 20.

العلمين الجديدة 27 - 20.

وادي النطرون 29 - 21.

مطروح 27- 19.

السلوم 27- 20.

سيوة 29 - 16.

العريش 28 - 22.

رفح 27 - 21.

الطور 29 - 20.

كاترين 27 - 14.

رأس سدر 28 - 19.

نخل 26 - 12.

طابا 29 - 22.

نويبع 30 - 23.

حلايب 31 - 25

شرم الشيخ 31- 23

الغردقة 30 - 22

مرسى علم 30-23

الفيوم 28 - 21

بني سويف 29 - 19

المنيا 30 - 19

أسيوط 29 - 18

سوهاج 30- 19

قنا 34- 20

الأقصر 33- 21

أسوان 34- 22

الوادي الجديد 32- 21

أبو سمبل 34- 22

أبو رماد 32 - 23

رأس حدربة 31 - 22