زعيم كوريا الشمالية عن إطلاق الصواريخ: تحذير واضح للأعداء وإظهار لقدرات الردع

أعرب الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون، عن ارتياحه لقدرات رد الفعل العالية لقواته القتالية النووية، التي أثبتت مرة أخرى استعدادها الكامل للحرب الفعلية لوضع الأعداء تحت سيطرتها بضربة مضادة غير مشروطة ومتحركة ودقيقة وقوية من قبل أي نظام سلاح، وذلك خلال تفقده إطلاق صاروخين كروز الاستراتيجية بعيدة المدى.

ونقلت وكالة «يونهاب» عن وكالة الأنباء المركزية الرسمية (KCNA)، أن كيم أكد أن تجربة إطلاق الصواريخ هي تحذير واضح للأعداء وإظهار لقدرات الردع للبلاد، ودعا إلى استمرار توسيع مجال العمليات للقوات المسلحة الاستراتيجية النووية لردع أي أزمة عسكرية وحربية خطيرة.

بذل الجهود لتطوير القوات المسلحة الوطنية القتالية النووية

كما طالب زعيم كوريا الشمالية ببذل الجهود كافة، من أجل التطوير اللانهائي والمتسارع للقوات المسلحة الوطنية القتالية النووية.

وشهدت كوريا الشمالية مؤخرًا عددا من التجارب الصاروخية بعيدة المدى والصاوريخ البالستية، بالإضافة لاجراء تجارب نووية تكتيكية في الوقت الذي تشهد فيه شبه الجزيرة الكورية توترات كبيرة.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين كروز بعيدي المدى، تمكنا من إصابة أهداف لهم على مسافة وصلت لـ2000 كيلو متر.