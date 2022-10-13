بعد السماح بدخول سيارات المصريين في الخارج دون جمارك.. هل يمكن بيعها؟

خبر سار للمصريين في الخارج، بعد قرار تمكينهم من إدخال سياراتهم من الخارج دون دفع رسوم أو جمارك، لأول مرة في مصر، بناءً استجابًة لطلباتهم.

السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء كشف تفاصيل مشروع القانون، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc».

أبرز ما ذكره متحدث الوزراء في نقاط

1- مشروع القانون جاء بناء على طلبات المصريين في الخارج وطلب وزيرة الهجرة السابقة السفيرة نبيلة مكرم والحالية السفيرة سهى الجندي.

2- سيتم تنفيذ القانون فور موافقة مجلس النواب عليه.

3- سيتم تدشين موقع الكتروني لتلقي طلبات المصريين في الخارج لإدخال سياراتهم إلى داخل البلاد.

4- يمكن للمالك الأول للسيارة استقدام سيارته دون شرط سنة الصنع أما غير المالك الأول فيجب أن تكون سنة صنعها آخر 3 سنوات «2020-2021-2022».

5- سيتم إبلاغ الشخص بمبلغ الرسوم والضرائب بالدولار الأمريكي.

6- فترة تنفيذ هذا القانون هي 4 أشهر فقط ولن يتم تجديده بعد ذلك.

7- يمكن إدخال السيارة بعد التسجيل وسداد الرسوم خلال فترة تصل لسنة كاملة من صدور إذن الاستيراد.

8- فترة المبادرة 4 أشهر فقط وفترة دخول السيارة تصل لسنة كاملة.

9- الدولة تتنازل عن الرسوم والجمارك والسيارة تدخل معفاة من كل شيء ولذلك لا تستطيع الدولة تطبيق ذلك لفترة طويلة.

10- يستطيع المواطن التصرف في السيارة منذ أول يوم دخولها البلاد ويمكنه بيعها ونقل ملكيتها للغير سواء مصري أو غير مصري ويمكنه التصرف فيها كيفما شاء.

11- الوديعة لن يتم صرفها قبل مرور 5 سنوات كاملة.

12- السيارة سيتم ادخالها لمصر باسم الشخص المقيم في الخارج وبعد دخول السيارة يمكنه بيعها لأي شخص ويمكنه التصرف فيها كيفما شاء.

13- مسموح لكل شخص سيارة واحدة فقط خلال فترة الـ 4 أشهر.

14- يمكن للزوجة والأبناء إدخال سيارة لكل شخص حال توافر الشروط.