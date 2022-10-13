شرم الشيخ تستعد لقمة المناخ.. 40 ألف غرفة فندقية ومشروعات خضراء (صور)

تستعد مدينة شرم الشيخ لاستضافة قمة المناخ، والتي يشارك فيها 40 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم لمناقشة قضايا التغيرات المناخية.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن»، إنه جرى تجهيز المدينة بالكامل، من حيث توفير الفنادق اللازمة لإقامة الوفود المشاركة، إضافة إلى إنشاء مشروعات خضراء.

وأضاف المحافظ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تجهيز المدينة بالكامل وافتتاح كل المشروعات الذكية قبل نهاية أكتوبر الجاري.

فنادق شرم الشيخ كاملة العدد

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه يجرى تجهيز ما يقرب من 40 ألف غرفة فندقية بشرم الشيخ، في إطار الاستعداد لاستضافة الوفود المشاركة في قمة المناخ نوفمبر 2022، موضحا أن فنادق شرم الشيخ كاملة العدد وجرى تجهيزها لتكون صديقة للبيئة.

وأشار «فودة» إلى أنه استقبل وفودا أجنبية بالمدينة للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالتجهيز للقمة رقم 27، وقال إن التقى أمس بمكتبه بشرم الشيخ نائب السفر الألماني ضمن برامج مقابلة سفراء الدول العربية والأجنبية للتجهيز للقمة.

وأوضح «فودة»، أن نائب السفر الألماني بالقاهرة تيلمان هوخموللر أكد مشاركة وفد رفيع المستوى برئاسة المستشار الألماني وعدد من الوزراء ورجال الأعمال، وأشاد بالمشروعات الخضراء التي تجري في مدينة شرم الشيخ التي تعتبر واجهة مفضلة السائح الألماني.

مشروعات المدينة الخضراء

وأشار «فودة» إلى إقامة مشروعات عديدة بشرم الشيخ في إطار الاستعداد لقمة المناخ، وجميع المشروعات صديقة للبيئة لتحويل مدينة شرم الشيخ إلي مدينة خضراء.

وتابع أنه جرى إقامة 31 مشروعا في شرم الشيخ في زمن قياسي، سيجرى افتتاحها هذا الشهر قبل انعقاد مؤتمر المناخ، منها وسائل النقل الذكية، وأتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، وإقامة ممشى سياحي جديد بطول 6 كيلو مترات، وتطوير مطار شرم الشيخ ليسع 10 ملايين راكب سنوياً، فضلا عن تطوير طرق وإنشاء ميادين، ومحطات تحلية المياه، ومحطات الطاقة الكهربائية التي تعمل بالطاقة الشمسية، وتأمين الطرق بكاميرا بانورامية، ومشروع الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ، المبنى التجاري والبنوك، ومحطات النقل صديق البيئة.