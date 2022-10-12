ألمانيا تعلن مشاركة أولاف شولتز في قمة المناخ بشرم الشيخ

ذكرت حكومة ألمانيا الاتحادية في خبر عاجل لها، بثته وكالة الأنباء الألمانية الرسمية، أن المستشار الاتحادي أولاف شولتز، سيكون من ضمن المشاركين في مؤتمر المناخ كوب 27، المقرر إقامته في مدينة شرم الشيخ، في مصر مطلع أكتوبر المقبل.

تحديات تواجه العالم

وأشارت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أثناء مؤتمر الأمن والمناخ، الذي نظم في العاصمة برلين أمس واليوم، إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه العالم، سببها التغيرات المناخية وندرة المياه بجانب الكوارث الطبيعية.

مبادرات مصرية

مصر ستكون ثاني بلد إفريقي، يستضيف قمة المناخ بعد مرتين استضافتها المغرب، وستقدم مصر خلال القمة في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر المقبل، رؤيتها لمواجهة التغيرات المناخية، بحضور مختلف قادة العالم، منهم رئيسة وزراء بريطانيا تراس ليز والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن وغيرهم، وقد أطلقت مصر عدة مبادرات لمواجهة التغيرات المناخية منها مبادرة 100 مليون شجرة.