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ذكي وصديق للبيئة.. مواصفات مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد

كتب:

محمد عزالدين
07:44 ص | الإثنين 10 أكتوبر 2022
مبنى مدينة شرم الشيخ

مبنى مدينة شرم الشيخ

في قلب مدينة شرم الشيخ، وتحديدا في حي النور، يقع المبنى الجديد لمجلس مدينة شرم الشيخ، والذي يتميز بأنه مبنى ذكي وصديق للبيئة، وقد قارب القائمون عليه على الانتهاء من كل الأعمال الإنشائية به.

مكونات المبنى الجديد

قاعة متعددة الأغراض، ومركز إلكتروني للخدمات، وحديقة مركزية ومبنى ملحق بالخدمات، كل ما سبق هو أبرز مكونات مشروع مبنى مدينة شرم الشيخ الجديد، والذي يستخدم أحدث تقنيات بتنفيذ من عمالة مصرية ماهرة ومدربة.

قال المهندس محمد السيد، المسؤول عن إنشاء مبنى مدينة شرم الشيخ، إن المبنى يقع في منطقة المثلث الأخضر، على مساحة 40 ألف متر مسطح، ويتكون من المبنى الرئيسي، وملحق به مبنى خدمي، ومحطة للكهرباء التي تغذي المشروع، وذلك خلال تصريحات لفضائية «CBC».

حديقة مركزية متنفس للمدينة

من جانبه قال المهندس محمد حسني، المسؤول التنفيذي لمشروع المبنى، إن الحديقة المركزية تعد متنفس رائع لسكان مدينة شرم الشيخ، وهي منطقة مفتوحة، تتكون من مجمع للبنوك ومول تجاري، وستكون الحديقة ملحق بالمجلس.

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بقلم محمد عزالدين