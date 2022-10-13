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الاتحاد البوليفي: برونو سافيو رفض حضور التحقيق في أزمته مع الحكم

كتب:

مظهر الدسوقي
08:37 ص | الخميس 13 أكتوبر 2022
سافيو

سافيو

كشف مارسيلو هاسينتوفيل، رئيس اللجنة التأديبية بالاتحاد البوليفي لكرة القدم عن كواليس أزمة البرازيلي برونو سافيو لاعب الأهلي الجديد، وبوليفار سابقًا، ضد حكم مباراة فريقه أمام فريق ريد أولويز في الجولة الـ15 من عمر بطولة الدوري البوليفي.

وقال هاسينتوفيل خلال ظهوره ببرنامج بوكس تو بوكس رفقة الإعلامي محمد شبانة: «برونو سافيو لم يقدم شيئا جديدا في القضية حتى الآن، لكنّه قدّم بعض الأوراق رفقة محاميه عقب نهاية المباراة».

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بقلم مظهر الدسوقي