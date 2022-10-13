مجلس الأمن الروسي: قبول أوكرانيا في «الناتو» قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة

قال نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، لوكالة تاس للأنباء في مقابلة اليوم، إن قبول أوكرانيا في الناتو قد يؤدي إلى حربٍ عالمية ثالثة، وأضاف أن كييف تدرك جيدًا أن مثل هذه الخطوة ستعني تصعيدًا مضمونًا إلى حرب عالمية وفق ما ذكرته شبكة «ديفيدس كورس».

فينيديكتوف: الغرب يعتمد على الضجيج الإعلامي

وذكر «فينيديكتوف»، أن الغرب يعتمد على خلق ضجيج إعلامي ولفت الانتباه إلى أنفسهم مرة أخرى من خلال مساعدة أوكرانيا، مؤكدا أنهم طرف مباشر في الصراع.

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه يحاول الحصول على عضوية سريعة في حلف الناتو العسكري، بعد أن أقام الرئيس فلاديمير بوتين مراسمًا في موسكو لإعلان المناطق الأربع المحتلة على أنها أراضي روسية مُلحقة.

هل سيقبل الناتو عضوية أوكرانيا؟

وتجنب ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف الناتو، الإجابة على سؤال بشأن قبول الناتو لانضمام أوكرانيا، وقال إن تركيزنا الآن هو مساعدة كييف ضد العملية الروسية.

وحول تهديدات بوتين باستخدام الأسلحة النووية، أضاف أن «كييف لها الحق في استعادة أراضيها المحتلة، وإذا قبلنا الضم فهذا يعني أننا نقبل الابتزاز النووي»، مشيرا إلى أن أي قرار بالعضوية يجب أن يوافق عليه جميع أعضاء التحالف الثلاثين.

50 دولة غربية تتعهد بتقديم مزيد من الأسلحة لأوكرانيا

وكانت أكثر من 50 دولة غربية، اجتمعت أمس، لتقديم وعود بإرسال مزيد من الأسلحة لأوكرانيا، مع التركيز على حاجتها للدفاعات الجوية، بعد أن شنت موسكو أشد ضرباتها الصاروخية منذ بداية الحرب، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز».

وفي افتتاح اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في مقر «الناتو» ببروكسل، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن موجة الهجمات الصاروخية الضخمة التي شنتها روسيا هذا الأسبوع كشفت حقد ووحشية حربها.

وأضاف «أوستن»، أن أوكرانيا غيرت الزخم في الصراع منذ سبتمبر بمكاسب غير عادية، لكنها ستحتاج إلى مزيد من المساعدة لمواصلة القتال، وهذه الانتصارات تعود لجنود أوكرانيا الشجعان، لكن جهود المساعدة الأمنية والتدريب والاستدامة لمجموعة الاتصال كانت حيوية.

الناتو: هجمات روسيا الصاروخية دليل على ضعفها

وقال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، إن الهجمات الصاروخية الروسية دليل على الضعف، واستعراض بوتين للقوة في سماء كييف يصرف الانتباه عن علامات الضعف على الأرض، وأضاف ستولتنبرج: «أن الحقيقة هي أنهم غير قادرين على إحراز تقدم في ساحة المعركة، وموسكو تخسر بالفعل على أرض الواقع».