وزير دفاع فنلندا: 28 دولة صادقت على عضويتنا في الناتو باستثناء تركيا والمجر

قال وزير دفاع فنلندا، اليوم الأربعاء، إنّ 28 دولة صادقت على عضويتنا في الناتو عدا تركيا والمجر، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو خلال زيارة رسمية للنرويج، إن فنلندا التي تأمل في الانضمام لـ حلف شمال الأطلسي لن تطلب طلبات خاصة كشرط مسبق للعضوية أو تهدف إلى بناء كتلة إقليمية داخل الحلف.

موقف فنلندا المستقبلي داخل التحالف العسكري

وفي خطاب ألقاه في المعهد النرويجي للشؤون الدولية (NUPI) في أوسلو يوم الاثنين، أوضح «نينيستو» موقف البلاد المستقبلي داخل التحالف العسكري، قائلًا إنَّ فنلندا تسعى إلى تطوير صورتها الشخصية بشكل طبيعي، ووفقًا للظروف المتغيرة.