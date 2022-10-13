أحدث ظهور للمخرج محمد عبد العزيز مع المنتج محمد العدل

نشر المنتج محمد العدل صورة تجمعه بالمخرج محمد عبد العزيز عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، حيث وصفه بأنه يجلس بجوار جانب مهم من تاريخ السينما المصرية.

محمد العدل يتحدث عن محمد عبد العزيز

وعلق محمد العدل على الصورة قائلاً: «الأستاذ وأنا بصحبته، أنا أجلس بجوار جانب مهم من تاريخ السينما المصرية، متعة الجلوس مع الأستاذ ما بعدها متعة لو تعلمون.. وحين تجالسونه تعلموا معنى الصمت واستمعوا له فقط».

محمد عبد العزيز يشكر محمد العدل

ورد المخرج محمد عبد العزيز عليه قائلاً: «كل الأخوة الأعزاء الأصدقاء الذين عقّبوا على ما كتبه الدكتور محمد العدل.. أشكركم من صميم قلبي»، مضيفاً «ربنا يخليك ويحفظك يا دكتور محمد.. أنت نعم الصديق والأخ المخلص.. دائم الغيرة على محبوبتنا جميعا.. السينما المصرية».

ظهور خاص للمخرج محمد عبد العزيز

ويعتبر ذلك أحدث ظهور للمخرج محمد عبد العزيز بعد تعرضه لوعكة صحية منذ أشهر، دخل على إثرها أحد المستشفيات، وطالب نجله الفنان كريم عبد العزيز جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل وقتها، وحرص بعدها على التواجد ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الـ 38.

تكريم محمد عبد العزيز بمهرجان الإسكندرية

وجرى تكريمه في الدورة الأخيرة من مهرجان الإسكندرية السينمائي، لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة بالدورة الـ 38، والتي أقيُمت في الفترة من 1 حتى 7 أكتوبر الماضي.