«هندسة أسيوط» تطلب 7 ضمن أعضاء هيئة التدريس.. الشروط والمؤهلات المطلوبة

أعلنت جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، حاجتها لعدد ضمن أعضاء هيئة التدريس، بواقع 7 مدرسين بكلية الهندسة.

وأوضحت الجامعة، في بيان، التخصصات والشروط المطلوبة، وذكرت أن الوظائف الشاغرة بالنسبة لـ7 مدرسين بقسم التصميم الميكانيكي والإنتاج في كلية الهندسة «قسم التعليم» ستكون في التخصصات التالية:

- تخصص هندسة التصنيع.

- تخصص تشغيل المعادن.

- تخصص تشكيل المعادن.

- تخصص المترولوجي.

- تخصص ديناميكا الآلات.

- تخصص هندسة المواد.

- تخصص تصميم الماكينات.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

- استيفاء شروط شغل الوظيفة.

سنوات الخبرة:

- الأفضلية لمن لهم خبرة تدريسية وبحثية في المجالات المُعلن عنها مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

- درجة الماجستير والدكتوراه في تخصص التصميم الميكانيكي والإنتاج.

المستندات المطلوبة:

- شهادة الدكتوراه وعدد (3) نسخ من الرسالة والشهادات الدالة على الخبرة والوظائف السابقة.

- حضور المؤتمرات العلمية.

- المهمات العلمية في مجال التخصص (إن وجد).

- شهادة الميلاد أو مستخرج منها والمؤهلات الدراسية (البكالوريوس - الماجستير - الدكتوراه).

- شهادة تقديرات المواد خلال سنوات الدراسة.

- الموقف من التجنيد للذكور وصورة الرقم القومي وعدد (4) صور شخصية حديثة.

- على العاملين بالهيئات والمصالح الحكومية إحضار سيرة ذاتية بحالته الوظيفية معتمدة ومختومة من جهة عملة مع التقدم بطلباتهم مشفوعة بموافقتها الصريحة على التقدم للإعلان.

- إقرار بعدم العمل لمن لا يعمل.

تقديم الطلبات

- تُقدم الطلبات مع المستندات المطلوبة باسم الدكتور عميد كلية الهندسة بجامعة أسيوط، وتُسلم باليد لكلية الهندسة، خلال مدة 15 يوم تبدأ من 12 أكتوبر 2022م وتنتهي في 26 أكتوبر 2022م، هذا ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد أو التي ترد قبل نشر الإعلان وبعد انتهاء موعده أو غير مستوفاة.