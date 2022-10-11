وظائف حكومية جديدة في جامعة أسيوط.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة جامعة أسيوط لشغل العديد من الوظائف القيادية الخالية بها، وهي «مدير عام شؤون الوحدات ذات الطابع الخاص، مدير عام الدراسات العليا والبحوث، مدير عام شؤون إدارية»، عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأوضح الجهاز التفاصيل الكاملة لشغل هذه الوظائف، وطرق وإجراءات التقدم لها والحصول عليها.

تفاصيل الوظائف الخالية بالجامعة

وتستعرض «الوطن» تفاصيل هذه الوظائف الخالية على النحو التالي :

نوعية الوظائف: وظائف قيادية خالية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: جامعة أسيوط

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: الوظائف القيادية

الجهه التابع لها: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة: الإشراف على شؤون الوحدات ذات الطابع الخاص، مدير عام الدراسات العليا والبحوث بالمستوى الوظيفي، مدير عام شؤون إدارية.

المستندات المطلوبة:

تقدم الطلبات وعدد سبعة نسخ ورقية من المستندات التالية :

- صورة بطاقة الرقم القومي (سارية)

- بيان حالة وظيفية متضمنًا قدراته العلمية، والتاريخ الوظيفي، وتقارير تقويم الأداء عن أخر ثلاث سنوات.

- بيان بالشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها.

-عدد 8 صور شخصية.

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها .

- اقتراحاته لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية، وفقًا لنموذج رقم 95 لسنة 2017، الصادر من وزارة التخطيط والاصلاح الإداري فى شأن مقترح التطوير.

- تسلم المستندات باليد في موعد أقصاه شهر من تاريخ نشر الاعلان، وسيخطر المتقدمين المستوفين لشروط الشغل، بموعد ومكان المقابلة الشخصية لاجتياز الاختبارات المقررة لهذا الغرض، ولن يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاه أو الواردة قبل أو بعد مدة الاعلان أو بالبريد.

- التقدم بطلب باسم الدكتور رئيس الجامعة بعد الحصول على النموذج المعد من الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بجامعة أسيوط .