أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المصرية

نشر الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور أسعار الخضروات المختلفة في الأسواق، لتمكين المواطنين من معرفة أسعار الجملة والتجزئة تمهيدًا لشراء احتياجاتهم اليومية.

وتستعرض «الوطن» سعر الخضروات في الأسواق المحلية وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها بالأسواق، والموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور، على النحو التالي:

أسعار الخضروات في سوق العبور

واختلفت أسعار الخضروات في سوق العبور حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 و4.5 جنيه، وتراوح سعر السبانخ بين 4 و5 جنيهات، واختلف سعر الباذنجان البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، كما اختلف سعر البصل بين 2 و4.1 جنيه.

وتراوح سعر الخيار البلدي بين 2 و3 جنيهات، والملوخية بين جنيهين و3 جنيهات، وكيلو البامية بين 15 جنيهًا و20 جنيهًا، وكيلو الفاصوليا بين 7 و9 جنيهات، وكيلو البطاطا بين جنيهين و4 جنيهات.

وتراوح سعر اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه، وكيلو الكوسة بين 4 و6 جنيهات، وكيلو البطاطس بين 3.5 و5.5 جنيه، والفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه، والفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه، والفلفل الألوان بين 8 و22 جنيهًا.

أسعار الخضروات في الأسواق

وتراوح سعر كيلو البامية بين 20 جنيهًا و25 جنيهًا، والفاصوليا بين 10 و12 جنيها، والطماطم بين 4 و5 جنيهات، والبطاطس بين 4 و6 جنيهات، والبصل بين 3 و4 جنيهات، والفلفل الرومي بين 5 و7 جنيهات، كما تراوح سعر ربطة الجرير بين جنيه وجنيهين، وجاء سعر كيلو الخيار بـ 10 جنيهات.