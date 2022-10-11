أسعار الخضروات والفاكهة في منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم

تطرح المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، العديد من المنتجات والسلع الغذائية من لحوم ودواجن وأسماك ومعلبات للجمهور بأسعار مخفضة، ومن بينها، أسعار الخضروات والفاكهة والتي لا غنى لأحد عنها خاصة الخضروات عند تحضير الوجبات المختلفة.

وفي السطور التالية، نقدم قائمة بأبرز أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التموين، وجاءت اليوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر، كالتالي:

أسعار الخضروات والفاكهة في المجمعات الاستهلاكية

‏‎‏‎‏‎‏‎- سجل سعر الطماطم اليوم نحو 7.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- سجل سعر البطاطس اليوم نحو 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎

وسجل سعر البصل الأبيض اليوم الثلاثاء نحو 4.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎

‏‎وصل سعر البصل الأحمر إلى نحو 4.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎

وسجل سعر الكوسة نحو 10.5جنيه. ‏‎‏‎‏‎

كما سجل سعر الجزر نحو 10.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎

ووصل سعر الخيار إلى نحو 11 جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎

بلغ سعر الليمون نحو 11 جنيها. ‏‎

وصل سعر البامية إلى نحو 25‎ جنيها.

سجل سعر الفاصوليا نحو 24 جنيها. ‏‎‏‎‏‎

وبلغ سعر الباذنجان الرومي نحو 6 جنيهات.

وصل سعر الفلفل الرومي إلى نحو 11 جنيها. ‏‎‏‎‏‎

سجل سعر الباذنجان الأبيض نحو 8 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎

وصل سعر الباذنجان العروس إلى 8 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎

وسجل سعر الفلفل البلدي نحو 9 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎

وبلغ سعر الفلفل الألوان نحو 22 جنيها. ‏‎‏‎‏‎

وبلغ سعر الكمثري اللبناني نحو 25 جنيها. ‏‎‏‎‏‎

تفاح أحمر إيطالي سجل نحو 30 جنيها. ‏‎‏

بلغ سعر الجوافة اليوم في المجمعات الاستهلاكية نحو 15 جنيها.

كما سجل سعر الرمان نحو 12 جنيها.

بلغ سعر البامية نحو 25 جنيها.