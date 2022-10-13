أسعار الخضروات اليوم الخميس 13-10-2022 في الأسواق المصرية

تنوعت أسعار مختلف أنواع الخضروات في الأسواق اليوم الخميس، وتمد الخضروات الجسم بالعديد من الفوائد، إذ تحتوي على العديد من الفيتامنيات المهمة، كما تعمل على وقاية العين والجلد من الإصابة بالأمراض، وتقلل من فرص الإصابة بالأمراض الخطيرة.

وتستعرض «الوطن»، أسعار الخضروات في الأسواق وسوق العبور على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

سجل سعر ربطة الجرير بين جنيه وجنيهين.

سجل سعر كيلو الطماطم بين 4 و5 جنيهات.

سجل سعر الفلفل الرومي بين 5 و7 جنيهات.

سجل سعر كيلو البطاطس بين 4 و6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البصل بين 3 و4 جنيهات.

سجل كيلو الخيار 10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البامية بين 20 جنيهًا و25 جنيهًا.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وسجلت أسعار الخضروات في سوق العبور ما يلي:

تراوح سعر السبانخ بين 4 و6 جنيهات.

تراوح سعر الخيار البلدي بين 2 و3 جنيهات.

اختلف سعر الملوخية بين جنيهين و3 جنيهات.

وسجل سعر كيلو البطاطا بين جنيهين و4 جنيهات.

سجل سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيهًا.

تراوح سعر اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه.

سجل سعر كيلو الكوسة بين 4 و6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 و4.5 جنيه.

اختلف سعر البطاطس بين 3.5 و5.5 جنيه

تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

تراوح سعر الفلفل الرومي الصوب بين 5 و10 جنيهات.

سجل سعر الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.

وسجل سعر الفلفل الألوان بين 8 و22 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البامية بين 15 جنيهًا و20 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 7 و9 جنيهات.

تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

تراوح سعر البصل بين 2 و4.1 جنيه.