مطروح تواجه عجز المعلمين في المدارس بالانتدابات و«التعاقد بالحصة»

واصل عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، جولاته الميدانية، لمتابعة مسار العملية التعليمية بمدراس بزغولة للتعليم الأساسي، وأولاد غزي للتعليم الأساسي، وجلحوب المغواري للتعليم الأساسي جنوب قرية سيدي عبدالرحمن، والتابعة لإدارة العلمين التعليمية شرق المحافظة، وذلك خلال جولة وكيل الوزارة لمتابعة انتظام الدراسة وانضباط اليوم الدراسي.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الخميس، الحجرات الدراسية والفصول التعليمية والمكتبة وحجرات الأنشطة، حيث لاحظ وكيل الوزارة احتياج سور مدرسة بزغولة لصيانة شاملة وعاجلة، وجرى التواصل هاتفياً بمدير فرع هيئة الأبنية التعليمية للتنسيق بشأن الإجراءات الخاصة بالصيانة.

القراءة والكتابة لتلاميذ العلمين

وناقش وكيل وزارة التربية والتعليم ب محافظة مطروح الطلاب للتعرف على مستوى القراءة والكتابة والحساب بالمدارس الثلاث، وتابع تنفيذ موجهي المواد الدراسية لنشرات الندب لمدة يومين في مدارس العلمين للعمل بالتدريس في إطار خطة تعليم مطروح لسد العجز بكافة التخصصات.

سد عجز المعلمين بالتعاقد بنظام الحصة

واجتمع وكيل تعليم مطروح مع رئيس الوحدة المحلية لقرية سيدي عبدالرحمن، لاستعراض عدد من الملفات المهمة التي تتعلق بمسار منظومة العمل بمدارس القرية، وسبل سد العجز في المعلمين المواد الدراسية، من خلال التعاقد بنظام الحصة مع تفعيل المشاركة المجتمعية من أهالي القرية ومجالس الأمناء بالمدارس.

إحالة معلم للتحقيق

وقرر وكيل تعليم مطروح إحالة معلم علوم بمدرسة بزغولة للتحقيق، لعدم تنفيذ نشرة الندب ومخالفة اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة للعمل.

تشجير المدرسة بمبادرة 100 مليون شجرة

ووجه «شحاتة» مسؤولي إدارة العلمين بالبدء في أعمال تشجير مدرسة أولاد جلحوب، في إطار المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، وبحث إمكانية قبول طلاب صغار سن بذات المدرسة للالتحاق بالصف الأول الابتدائي، وأكد لإدارة المدرسة كذلك ضرورة تبصير الطلاب عبر الأنشطة التربوية ومنبر الإذاعة المدرسية بضرورة المحافظة علي اثاث المدرسة المنشأة حديثاً وجدرانها باعتبارها ملكا للجميع.