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«الأمن الروسي»: مساعدة الغرب لأوكرانيا تؤكد دخوله طرفا مباشرا في الصراع

كتب:

رؤى ممدوح
09:33 ص | الخميس 13 أكتوبر 2022
مجلس الأمن الروسي

مجلس الأمن الروسي

قال مجلس الأمن الروسي، اليوم الخميس، إنّ مساعدة الغرب لأوكرانيا تؤكد أنه طرفا مباشرا في الصراع، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

روسيا تحذر من حرب عالمية ثالثة

وقال نائب سكرتير مجلس الأمن في الاتحاد الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، لوكالة «تاس» للأنباء، في مقابلة اليوم، إنّ قبول أوكرانيا في الناتو قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.

وأضاف أنّ كييف تدرك جيدًا أنّ مثل هذه الخطوة ستعني تصعيدًا مضمونًا إلى حرب عالمية ثالثة، متابعًا: «على ما يبدو ، هذا ما يعتمدون عليه - لخلق ضجيج إعلامي ولفت الانتباه إلى أنفسهم مرة أخرى».

كما كرر فينيديكتوف الموقف الروسي بأن الغرب من خلال مساعدة أوكرانيا، فإنهم «طرف مباشر في الصراع».

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