مواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة 14-10-2022

تختلف مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، ويتابع المسلمون مواعيد الصوات الخمس الفجر الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأدائها في مواعيدها المحددة لها، ويستعرض الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المصرية للمساحة، مواقيت الصلاة بمختلف محافظات مصر.

وتقدم «الوطن»، مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 14 أكتوبر، وفق الهيئة المصرية للمساحة، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر الساعة 4:30 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:41 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 2:58 عصرا.

موعد أذان المغرب الساعة 5:26 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:43 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر الساعة 4:30 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:41 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 2:58 عصرا.

موعد أذان المغرب الساعة 5:26 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:43 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر 4:35 صباحًا.

موعد أذان الظهر 11:46 صباحًا.

موعد أذان العصر 3:02 عصرا.

موعد أذان المغرب 5:30 مساءً.

موعد أذان العشاء 6:48 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

موعد أذان الفجر الساعة 4:30 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:41 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:00 عصرا.

موعد أذان المغرب الساعة 5:28 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:43 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر الساعة 4:28 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:39 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 2:58 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:26 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:41 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر الساعة 4:28 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:39 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 2:55 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:23 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:41 مساءً.