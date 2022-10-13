توجيه مهم من «التعليم» بشأن ترشيد الاستهلاك بالمنشآت التعليمية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً مهمًا للمديريات التعليمية، بشأن ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالمباني الحكومية: «مديريات تعليمية - إدارات تعليمية - مدارس - مبان إدارية تابعة لديوان عام الوزارة»، واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة نحو ترشيد استهلاك الكهرباء، وتوفير الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، وتقليل نسبة التلوث الناتج عنها، حفاظًا على البيئة في ظل التغيرات المناخية الراهنة.

عقد برامج توعية بصفة مستمرة لجميع العاملين

وطالبت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، بضرورة عقد برامج توعية بصفة مستمرة لجميع العاملين بالمديريات، والإدارات التعليمية، والمدارس، والمبانِ الإدارية؛ لنشر ثقافة الحفاظ على البيئة، وترشيد استهلاك الكهرباء ، وذلك من خلال الاتصال بوحدة كفاءة الطاقة الكهربائية المستدامة؛ لتنفيذ هذه البرامج، من خلال موقع الوحدة على الصفحة الرئيسة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على الرابط.

غلق جميع مصابيح الإضاءة في الفصول والطرقات

كما أكدت وزارة التربية والتعليم، ضرورة غلق جميع مصابيح الإضاءة في الفصول، والطرقات، والمكاتب، وتجب استعمالها في أثناء اليوم الدراسي، إلا عند الحاجة.

كما شددت الوزارة، على ضرورة غلق مصابيح الإضاءة بجميع مرافق المدرسة، بعد انتهاء الفترة المسائية، مع الاكتفاء بتشغيل الحد الأدنى من كشافات الملاعب، أو الكشافات المتواجدة بأعلى المباني؛ للحفاظ عليها وتأمين مرافقها، وتجنب استخدام غلايات المياه لأي سبب من الأسباب؛ لشدة استهلاكها للكهرباء.

تشغيل أي جهاز كهربائي عند الحاجة إليه

وطالبت الوزارة، الاهتمام بصيانة وتنظيف فلاتر الهواء لجميع أجهزة التكييف بصفة مستمرة، وضبط حرارة أجهزة التكييف عند 24 درجة مئوية، كحد أدنى، مع إحكام غلق جميع النوافذ الموجودة بالمكان.

وأضافت وزارة التعليم في خطابها، يتم تشغيل أي جهاز كهربائي عند الحاجة إليه، ثم فصله من مصدر الكهرباء، بعد الانتهاء من استخدامه، واستخدام مصابيح موفرة للطاقة في حالة تغييرها لكسر، أو تلف، والحرص على شراء الأجهزة، أو المعدات الموفرة للطاقة، وعلى جميع الجهات المعنية الالتزام بتنفيذ ما ورد من تعليمات بهذا الكتاب الدوري، دون إغفال أي منها، درءا للمسئولية.