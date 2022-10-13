«التعليم»: تابلت الثانوية هدية للطالب.. يُسحب منه في حالة الرسوب عامين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات استلام التابلت للصف الأول الثانوي 2022- 2023؛ إذ يشترط لحصول طلاب الأول الثانوي على جهاز التابلت توقيع تعهد من ولي أمر الطالب «لاستلام الجهاز اللوحي».

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يحق للطالب الناجح فقط في المرحلة الثانوية العامة، الاحتفاظ بالجهاز اللوحي التابلت كهدية مقدمة من الوزارة بجمهورية مصر العربية.

رد التابلت في حالة رسوب الطالب عاميين متتاليين

- يتعهد ولي أمر الطالب/ الطالبة في حالة رسوب الطالب عامين متتاليين وتحويله لنظام المنازل أو نظـام المسار للتعليم الفني، برد الجهاز اللوحي للمدرسة بمشتملاته كافة «شاحن أصل - سماعة أصل - الكرتونة ) مصحوباً بتقرير صلاحية فنية من شركة سامسونج على أن يتسلم إخلاء طرف من المدرسة - ويحق للمدرسة تحرير محضر شرطة ضد ولي الأمر في حالة عدم رد التابلت للمدرسة لاعتبار الجهاز اللوحي التابلت عهدة حكومية لا يجوز التصرف فيها بأي طريقة .

- يتعهد ولي أمر الطالب الطالبة المحولين لنظام الدبلومة الأمريكية أو المسافرين خارج جمهورية مصر العربية، لاستكمال تعليمهم الثانوي برد الجهاز اللوحي تابلت للمدرسة بمشتملاته كافة «شاحن اصل - سماعة أصل - الكرتونة»، مصحوبا بتقرير صلاحية فنية من الشركة على أن يتسلم إخلاء طرف من المدرسة.

سداد القيمة المالية في حالة التلف

- في حالة التلف الكلي أو التكلفة غير الاقتصادية لإصلاح الجهاز اللوحي التابلت، والفقد، وقد اجتاز الطالب - الطالبة عدد مرات الرسوب سنتين متتاليتين يجوز للمدرسة قبول إخلاء طرف من إدارة المخزون السلعي بوزارة التربية والتعليم يفيد بسداد ولي الأمر القيمة المالية لسعر التابلت الأساسي، مضافا له الضريبة المحددة طبقا للتعليمات الإدارية والمالية بإدارة المخزون السلعي بالوزارة.