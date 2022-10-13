«هذا الصباح» يشيد بملف «الوطن» عن «ثقافة مصر.. دولة تستعيد هويتها»

أشاد برنامج «هذا الصباح»، الذي يُعرض على شاشة extra news، بملف جريدة «الوطن»، الذي جاء تحت عنوان «ثقافة مصر.. دولة تستعيد هويتها»، إذ على مدار ثماني سنوات، عملت الدولة بجميع أذرعها -الصلبة والناعمة- على قدمٍ وساق لاستعادة هويتها وتثبيت أركان الأعمدة السبعة التي تشكل ثقافة أهلها، بداية من الانتماء الفرعوني لحضارة مصر القديمة، وصولا إلى الانتماء لخريطة مصر الحديثة المنتمية لمحيطها العربي والمرتبطة بعمقها الأفريقي والمتجاورة لأشقائها وأصدقائها من شعوب حوض البحر المتوسط، مرورا بتأثرها عبر التاريخ بمحطاتها اليونانية والقبطية.

الهوية الثقافية المصرية تحافظ على الهوية الثقافية العربية والهوية الثقافية الإسلامية

وفي هذا السياق، قال أيمن السيسي، الكاتب الصحفي، خلال حواره في البرنامج، إنّ أهم شيء في الهوية المصرية هو الحفاظ على المكون الثقافي العربي، إذ إنّ الهوية الثقافية المصرية تحافظ على الهوية الثقافية العربية والإسلامية.

وأوضح أنّ الدولة المصرية اتخذت مؤخرًا خلال الأعوام الماضية عدة خطوات لرفع الهوية المصرية والثقافية: «عرفنا ازاي نواجه العولمة بالحفاظ على الهوية المصرية، عرفنا ازاي نقدم للأطفال في المناهج وفي التعليم وفي قصور الثقافة وفي كل المؤسسات التوعوية والتربوية والتعليمية كيفية الحفاظ على الهوية المصرية».

مبادرات ومشروعات محلية صغيرة لزيادة الوعي

وكانت «الوطن» ذكرت في الملف الخاص بها الذي جاء تحت عنوان «ثقافة مصر .. دولة تستعيد هويتها»، أنّ هناك مبادرات ومشروعات محلية صغيرة، وأخرى قومية كبيرة، مدفوعة بمليارات الجنيهات التي أخرجتها الدولة من خزينتها المثقلة بالالتزامات لصالح قضية تعلم يقيناً أنّها ليست رفاهية، وإنّما ضرورة وطنية ملحة، ليس من أجل علاج جراح الماضي فحسب، لكن أيضاً -وقبل ذلك- من أجل رسم آفاق لمستقبل أفضل لا يُسلم إلا بهوية سليمة لا تشوبها شائبة من محض جهل أو ترتيب تآمَر له المتآمرون.