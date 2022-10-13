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إصابة 3 في انقلاب سيارة ملاكي بالمنطقة الصناعية بالمنيا

كتب:

اسلام فهمي
10:05 ص | الخميس 13 أكتوبر 2022
سيارة إسعاف تنقل مصابين - أرشيفية

سيارة إسعاف تنقل مصابين - أرشيفية

أصيب 3 أشخاص، بينهم مهندس، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالمنطقة الصناعية في مدينة المنيا الجديدة، صباح اليوم الخميس، ونُقل المصابون للمستشفة لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة ملاكي بالمنطقة الصناعية

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بالمنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة، وإصابة 3 أشخاص.

وبانتقال سيارات الإسعاف ورجال الأمن والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من محمد رأفت، 23 عاما، وعبد الرحمن محمد، 29 عاما، مهندس، وشخص ثالث جاري التعرف عليه، وتنوعت الإصابات بين اشتباه كسر وإرتجاج وسحجات وكدمات بالجسم، وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج، كما تم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

إصابة 3 تلاميذ في انقلاب سيارة

وشهدت المنيا الجديدة، أمس الأربعاء، انقلاب سيارة «تمناية»، تقل عدد من تلاميذ المدارس، ما أسفر عن إصابة 3  تلاميذ يقيمون بقرية صفط الخمار بمركز المنيا، كما أصيب السائق المقيم بقرية بني سعيد بمركز أبوقرقاص، وتم نقل المصابين للمستشفي، وأفادت التحريات الأولية أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

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بقلم اسلام فهمي