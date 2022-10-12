بالأسماء.. إصابة سائق و3 تلاميذ في انقلاب سيارة بمدينة المنيا الجديدة

أصيب سائق و3 تلاميذ ابتدائي إثر انقلاب سيارة بمدينة المنيا الجديدة، اليوم الأربعاء، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، وجرى نقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة بمدينة المنيا الجديدة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة «تمناية»، يستقلها تلاميذ مدارس، مما أسفر عن إصابة 3 والسائق.

وقوع الحادث بسبب السرعة

بانتقال سيارات الإسعاف ورجال الأمن بقسم شرطة المنيا الجديدة، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة كل من: «عماد محمد» 45 عاما، سائق ويقيم بقرية بني سعيد بمركز أبوقرقاص، و«مارفين بيشوي» 7 سنوات، و«ميرال محمود» 8 سنوات، وشقيقتها «ريناد» 9 سنوات، ويقيمون بقرية صفط الخمار التابعة لمركز المنيا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وتنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات وجروح متفرقه بأنحاء الجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، كما تم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.