إزالة 52 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية مستمرة في تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، خلال المرحلة الثالثة من الموجة «الـ 20».

جهود الوحدات المحلية لتنفيذ قرارات الإزالة

واستعرض «القاضي»، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ قرارات الإزالة، مشيرا إلى أنه منذ بدء المرحلة الثالثة للموجة 20، جرى إزالة 52 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي، منها 32 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة و20 حالة تعد على أرض زراعية.

وضع لافتات على أراضي الدولة

وكلف محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية بضرورة مواصلة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالة الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات موضحا عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعدي عليها.

ومن جانبها، أزالت الوحدات المحلية لمركزي المنيا ومطاى، أمس الثلاثاء، 14 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها 6 حالات تعد بالبناء على أرض أملاك دولة للموارد المائية والري، و8 حالات تعد على أراض زراعية.