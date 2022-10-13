أسرة طفل تعتدي على طاقم طبي في وحدة صحية بالمحلة بسبب «الكمامة»

تعدى أهالي طفل، يُشتبه في إصابته بفيروس كورونا، بمركز المحلة الكبرى، على الطاقم الطبي بالوحدة الصحية في قرية شبرا بابل، وذلك بعد مشادات كلامية تطورت إلى تدافع بالأيدي، وذلك اعتراضا على طلب الطاقم الطبي لأهالي الطفل باتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة حفاظا على سلامة المتواجدين.

وقال الدكتور بهاء توفيق، نقيب الأطباء بالغربية، إن النقابة تلقت شكوى من الوحدة الصحية بقرية شبرا بابل، التابعة إلى مركز المحلة الكبرى، تتضمن اعتداء مواطنين علي الطاقم الطبي والعاملين بالوحده الصحيه أثناء توقيع الكشف الطبي على طفل مصاب باشتباه كورونا، بعدما طالبهم الطاقم الطبي بضرورة ارتداء الكمامات.

تفاصيل الواقعة

وذكر نقيب الأطباء بالغربية لـ«الوطن»، أنه على الفور توجه المستشار القانوني للنقابة إلى محل الواقعة، وتم تحرير محضر ضد المعتدين، وتبين أن أهالي طفل يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، أثناء توقيع الكشف الطبي عليه من قبل الطاقم الطبي في الوحدة الصحية، رفضوا تعليمات الطاقم الطبي بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنها ارتداء الكمامة، وحدثت مشادات كلامية بين اهلية الطفل وأفراد الطاقم الطبي، والتعدي اللفظي على الطاقم الطبي، والتدافع بالأيدي، رغم أن الطاقم الطبي كان في الوقت نفسه يقدم الخدمة الطبية للطفل.

حسن معاملة الأطباء

وطالب نقيب الأطباء بالغربية، ضرورة حسن معاملة المواطنين وأهالي المرضى للأطباء، مؤكدا أنهم يعملون في خدمتهم ورعايتهم الصحية والحفاظ على سلامتهم وسلامة المرضى المتواجدين، وما طلبه الطاقم الطبي في تلك الواقعة شيء ضروري وطبيعي باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، خاصةً وأن الحالة يشتبه إصابتها بفيروس كورونا، ولم يكن هناك داع للاعتراض، مستنكرا الاعتداء المتكرر على الأطباء والتمريض.