«المنشآت السياحية»: ملتزمون بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا

قال عادل المصري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الغرفة تلقت خطابًا من عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، بشأن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمواصلة قوافل «طرق الأبواب» فيما يتعلق بحملات التطعيم والمتابعة الدقيقة لرصد أية حالات وبائية.

الاستمرار في حملات التطهير بالمطاعم والمنشآت السياحية

وأضاف «المصري» خلال المنشور الدوري رقم (31) لسنة 2022، الذي تم تعميمه على كافة المطاعم والمنشآت السياحية، أنه لابد من الاستمرار في حملات التطهير بالمطاعم والمنشآت السياحية، مع تطعيم كافة العاملين ضد فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على أهمية اللقاحات لمختلف الأمراض المستهدفة.

ومن جهته، قال علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن المطاعم والمنشآت السياحية تطبق حاليًا كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، إلى جانب الحرص التام على استمرار عمليات التعقيم والتطهير المستمرة، لافتًا إلى أن الإجراءات الإحترازية المطبقة حاليًا تشمل ارتداء كافة العاملين للكمامة في أثناء فترة تواجدهم بالعمل، فضلًا عن توفير المطهرات والمعقمات وأدوات النظافة بكثرة داخل المنشآت السياحية، مع قياس درجات الحرارة للعاملين وللرواد قبل دخولهم للمطاعم.

جميع العاملين حصلوا على جرعتي اللقاح

وأوضح أنه بالنسبة لتطعيم العاملين بقطاع المطاعم والمنشآت السياحية، فإن كافة العاملين بالمنشآت السياحية حصلوا على جرعتي التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لافتًا إلى أن العديد من العاملين قد حصلوا على الجرعات التعزيزية من اللقاح بعد أن مر على حصولهم على الجرعة الثانية من التطعيم أكثر من 6 أشهر.

وأشار إلى أن المطاعم السياحية والمنشآت السياحية، تستقبل حاليًا الرواد وفقًا للسعة الاستيعابيىة القصوى لها، لافتًا إلى أن نسب إشغال المطاعم خلال الشهر الجاري تراوحت ما بين 75 و85%، موضحًا أن غالبية رواد المطاعم السياحية حاليًا هم من السياح العرب.