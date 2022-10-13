كيف نتجاوز اكتئاب تغيير الفصول؟.. أستاذ طب نفسي يجيب

مع تغير الفصول المستمر، يصاب البعض بالاكتئاب ويشعرون بعدم الرغبة في ممارسة أعمالهم اليومية والعزلة داخل المنزل وعدم التواصل مع الأشخاص، وذلك ما يعرف باسم «الاكتئاب الموسمي».

وقال الدكتور هشام رامي أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن هناك تغيرات مزاجية مرتبطة بتغير الفصول، ولكن ليس معناها الاكتئاب، إذ لوحظ في الإنسان أنه مع نقص الساعات النهار والتعرض للشمس يصاب بحالة بسيطة من سوء المزاج والكسل.

وأضاف «رامي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، على قناة DMC، من تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن الاكتئاب مرض عبارة عن مجموعة من الأعراض تؤثر على حياة الإنسان بشكل كبير، وتستمر الأعراض لفترة لا تقل عن أسبوعين إلى 3 أسابيع، أما عسر المزاج فإن الإنسان يتعرض له يوميًا، من حيث التقلبات المزاجية والإحباط.

المعرضون للاكتئاب تسوء حالتهم النفسية

وتابع أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس: «المعرضون للاكتئاب تسوء حالتهم النفسية في الفترة التي تشهد تغير الفصول، وهذا ما أرجعه العلماء إلى نقص ساعات التعرض للشمس، حيث يتأثر تصنيع المواد الكيماوية في المخ المسؤول عن الحفاظ على الحالة المزاجية، وينصح بأن يتم التعرض للشمس في هذه الفترة وقضاء أوقات كثيرة خارج الكثيرة للتعرض لضوء النهار لفترات أطول، ويجب أن يكون لدينا جدول يومي وممارسة النشاط الرياضي الخفيف والعمل والتحدث مع الآخرين وتخصيص وقتًا للتمشية وبخاصة في الفترات التي تشهد سطوع أشعة الشمس».

أعراض سيئة في فترة تغير الفصول

وأردف «رامي»: «في هذه الفترة نجد من يقول إنه لا يقوى على الاستيقاظ مبكرًا، كما أن شهية الأكل تصبح زائدة عن الحد، لكن الكسل زاد، ويحدث ذلك في عالم الحيوان أيضًا عكس الربيع الذي يشهد نشاطًا أكبر في الكائنات الحية».