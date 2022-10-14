اليوم ختام تنسيق الجامعات الخاصة 2022-2023

تختتم الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات، اليوم، أعمال تسجيل القبول وتنسيق الكليات المختلفة وفقاً للقرارات والحدود الدنيا الصادرة من الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وسيغلق باب التسجيل على الموقع الإلكتروني للتقدم لكل جامعة، على أن تبدأ الجامعات خلال الأيام القليلة المقبلة في استقبال الطلاب المقبولين وتسكينهم وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشان.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وأكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اليوم سيتم غلق باب التسجيل والقبول، وفقاً لتوجيهات الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي، موضحًا أن الدراسة منتظمة بمختلف الكليات دون رصد أي مشكلات حتى الآن.

الالتزام بقرارات الأعلى للجامعات الخاصة

ومن ناحيته، أكد رئيس جامعة المستقبل، الدكتور عبادة سرحان على الالتزام بقرارات الأعلى للجامعات الخاصة في مواعيد غلق باب التسجيل للرغبات والتقدم والقبول لكليات الجامعات الخاصة مع التأكيد على تطبيق إجراءات كورونا.

الدراسة منتظمة بأفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة

وفي السياق ذاته، قال إيهاب سلامة، نائب رئيس مجلس أمناء جامعات المعرفة الدولية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدراسة منتظمة بأفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة سواء بفرع جامعة كوفنتري البريطانية أو فرع جامعة نوفا البرتغالية، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.