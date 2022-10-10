الجامعات الخاصة: أماكن شاغرة بعدد من الكليات.. والجمعة المقبلة آخر فرصة

أكد عدد من رؤساء الجامعات الخاصة أن هناك عددا من الأماكن الشاغرة بالكليات المختلفة لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، وأن الجمعة المقبلة آخر موعد للتسجيل والالتحاق والتقدم بالأوراق وفقا للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، وذلك من خلال التقدم عبر الموقع الإلكتروني لكل جامعة.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وأوضح الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية في تصريحات لـ«الوطن»، أن الالتزام بكافة الضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات فيما يتعلق بالحدود الدنيا للقبول وكذلك مواعيد التقدم والالتحاق أمر مهم، لافتا إلى أن الجمعة آخر موعد للتقديم على الأماكن الشاغرة بعدد من الكليات وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة.

وفي السياق ذاته، أوضح «الأعلى للجامعات الخاصة»، أن 20% من الجامعات وصلت نسبة القبول بها إلى 100%، ونسبة 26% من الجامعات الخاصة وصلت نسبة القبول بها أكثر إلى 85%، ونسبة 12% تزيد نسبة القبول بها عن 75%، وأن متوسط نسبة الإشغال بالجامعات الخاصة بلغ حتى الآن 78%، وذلك قبل إضافة الأعداد المُتوقع قبولها مع نهاية تنسيق الفصل الدراسي الأول للجامعات الخاصة في 14 أكتوبر الجاري، وقبل إضافة الأعداد المُتوقع قبولها في الفصل الدراسي الثاني، حيث يُتوقع أن تصل نسبة القبول 85%.

كما أوضح التقرير الصادر من المجلس، أن إجمالي عدد الطلاب المقبولين هذا العام بالجامعات الخاصة والأهلية معا بلغ حتى الآن 71 ألف طالب مقارنة بنحو 45 ألف طالب العام الماضي، بزيادة قدرها 26 ألف طالب هذا العام بنسة زيادة قدرها 58% مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على مد فترة قبول الطلاب الجُدد بالجامعات الخاصة، حتى يوم الجمعة الموافق 14/10/2022، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب الذين لم يتقدموا للالتحاق بالجامعات الخاصة حرصًا على مستقبلهم.