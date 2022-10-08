موعد غلق تسجيل رغبات تنسيق الجامعات الخاصة 2022.. اكتمال الكليات الطبية

أكّد الدكتور محمد حلمي الغر أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أنَّ الجمعة المقبلة آخر موعد للتقدم والالتحاق بمختلف كليات الجامعات الخاصة على مستوى أنحاء الجمهورية وذلك في الأماكن الشاغرة سواء بكليات القطاع الطبي أو كليات القطاع الإنساني أو العلوم ووفقاً للحدود الدنيا التي أقرّها الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ العام الجاري شهدا إقبالاً على كليات القطاع الخاص بمعدلات أفضل عن العام الماضي، مشيرًا إلى اكتمال غالبية كليات القطاع الطبي بالأعداد المقررة لها ككليات الطب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض والعلوم الصحية، وبعض كليات القطاع الإنساني.

وأكّد أمين المجلس الأعلى للجامعات أنَّ التقديم متاح بـ الجامعات من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بها وفور القبول يتوجه الطالب إلى الجامعة لاستكمال أوراق التقديم ودفع المصروفات حال القبول

الخميس المقبل.. ختام تنسيق الجامعات الخاصة

وفي السياق ذاته، أكّد الدكتور صديق عبدالسلام رئيس جامعة الأهرام الكندية، الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، لافتًا إلى أنَّ الدراسة ستنتظم غدًا في أسبوعها الثاني على التوالي دون رصد أي مشكلات.

وأشار إلى أنَّ الجمعة المقبلة الموافق 14 أكتوبر الجاري نهاية أعمال تنسيق القبول بالجامعات وفقاً للحدود الدنيا التي أقرّها الأعلى للجامعات والضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وكذلك الالتزام بالأعداد المقرر للقبول بالكليات.