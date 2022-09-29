شروط تسكين الطلاب والطالبات الجدد بمدن جامعة المنيا.. مجموع الثانوية

أعلنت جامعة المنيا شروط قبول الطلاب الجدد، للسكن في المدن الجامعية من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى للعام الدراسي 2022 - 2023، على أن يبدأ التسكين يوم السبت المقبل 1 أكتوبر ولمدة أسبوعين، وذلك بحسب الدرجات الحاصل عليها الطالب في الثانوية العامة، وفقا للصفحة الرسمية لجامعة المنيا.

شروط قبول الطالبات

وتمثلت شروط قبول الطالبات المستجدات في المدن الجامعية فيما يلي:

- تُقبل الطالبات المستجدات من جميع المحافظات، ما عدا محافظة المنيا، من الحاصلات على مجموع ثانوية عامة بحد أدنى 75%.

- تُقبل الطالبات المستجدات من محافظة المنيا من مراكز ديرمواس والعدوة ومغاغة، الحاصلات على مجموع ثانوية عامة بحد أدنى 80٪.

- تُقبل الطالبات المستجدات من محافظة المنيا من مراكز بني مزار وملوي، الحاصلات على مجموع ثانوية عامة بحد أدنى 85%.

شروط قبول الطلاب الجدد بالمدن الجامعية

- يُقبل الطلاب الجدد من جميع المحافظات، ما عدا محافظة المنيا، من الحاصلين على مجموع ثانوية عامة بحد أدنى 85%.

- يُقبل الطلاب من محافظة المنيا من مراکز ديرمواس والعدوة ومغاغة، من الحاصلين على مجموع ثانوية عامة بحد أدنى 90%.

وقال الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، إنه على الطلاب والطالبات القدامى والجدد المنطبق عليهم شروط الإقامة المعلنة الاستعلام وطباعة القبول النهائي واستمارة التقدم من على نظام الزهراء للمدن الجامعية، ويتم اعتماد استمارة التقدم من الكليات ودفع رسوم تسكين الفصل الدراسي الأول، من خلال فوري بعد الحصول على كود الدفع من موقع التحصيل الإلكتروني من موقع جامعة المنيا، والتقدم للسكن حسب الجداول المعلنة للتسكين.