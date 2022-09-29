شروط تسكين الطلاب والطالبات القدامى بمدن جامعة المنيا.. حسب التقدير

أعلنت جامعة المنيا شروط وقواعد تسكين الطلاب والطالبات القدامى «الصفوف السابقة» من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى بالمدن الجامعية للعام الدراسي 2022-2023، حيث يبدأ التسكين يوم السبت المقبل 1 أكتوبر ويستمر لمدة أسبوعين، وتكون أولوية التسكين حسب التقدير الدرجات، وذلك طبقا للصفحة الرسمية لجامعة المنيا.

شروط قبول الطالبات القدامى في المدن الجامعية

وتمثلت شروط قبول الطالبات القدامى في المدن الجامعية فيما يلي:

- تُقبل الطالبات القدامى الساكنات العام الماضي من جميع المحافظات ومن محافظة المنيا من مراكز ديرمواس والعدوة ومغاغة.

- تُقبل الطالبات الحاصلات على تقديرعام بحد أدنى جيد جدا.

- تُقبل الطالبات القدامى غير الساكنات العام الماضي من جميع المحافظات، ومن محافظة المنيا من مراكز ديرمواس والعدوة ومغاغة، من الحاصلات على تقديرعام بحد أدنى ممتاز.

شروط قبول الطلاب القدامى بالمدن الجامعية

- يُقبل الطلاب القدامى الساكنين العام الماضي من جميع المحافظات، ومن محافظة المنيا من مراكز ديرمواس والعدوة ومغاغة من الحاصلين على تقديرعام بحد أدنى جيد جدا.

- يُقبل الطلاب القدامى غير الساكنين العام الماضي من جميع المحافظات، ومن محافظة المنيا من مراكز ديرمواس والعدوة ومغاغة من الحاصلين على تقديرعام بحد أدنى ممتاز.

وقال الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، إن الطلاب والطالبات القدامى والجدد المنطبق عليهم شروط الإقامة المعلنة الاستعلام وطباعة القبول النهائي واستمارة التقدم من على نظام الزهراء للمدن الجامعية، ويتم اعتماد استمارة التقدم من الكليات ودفع رسوم تسكين الفصل الدراسي الأول من خلال «فوري»، وذلك بعد الحصول على كود الدفع من موقع التحصيل الإلكتروني من موقع جامعة المنيا، والتقدم للسكن حسب الجداول المعلنة للتسكين.