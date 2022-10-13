بعد تشبيهه بـ محمد هنيدي.. من هو الممثل الأمريكي آرون جيليسبي؟

ثارت حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول عدد من رواد تلك المنصات صورة لممثل أمريكي يشبه بشكل كبير الفنان محمد هنيدي، وهو ما علق عليه الأخير في تغريدة ساخرة عبر حسابه على «تويتر»، قائلا إنه ابن خالته ويدعى «ناصر المكسيكي»، ولكن بعد احترافه في هوليوود غير اسمه، وأطلق على نفسه اسم «آرون».

وتكهن البعض أن تكون الصورة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي تم تعديلها باستخدام برنامج الـ «فوتوشوب»، بسبب الشبه الكبير بين محمد هنيدي، والممثل الأمريكي، ولكن بالرجوع إلى موقع «IMDB» اتضح أنها الصور الحقيقة للممثل الذي يدعى آرون جيليسبي، وقدم أدوارا محدودة في عدد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، من أشهرها فيلم «Greenland» للمخرج ريك رومان ووه، وبطولة جيرارد بتلر إنتاج عام 2020، وأدى «جيليسبي» خلال الفيلم شخصية جندي يدعى «ماكجي تايسون»، وهو الفيلم الذي تداول رواد المنصات مشهدا منه على أنه لـ «هنيدي».

محمد هنيدي عن الشبه بينه وبين آرون جيليسبي: «ناصر ابن خالتي»

وعن الشبه بين محمد هنيدي والممثل الأمريكي، قال هنيدي: «ناس كتير بتبعتلي الصورة دي وتقولي ممثل أجنبي شبهك، ده ناصر ابن خالتي وكنا بناديه ناصر المكسيكي، من عشرين سنة كانت خطة العيلة أننا نبعت عيل لكل مكان في أنحاء العالم عشان نقدر نسيطر على العالم كله، ووسط 120 عيل بعتناهم ما نجحش غير ناصر وأنا، والـ 118 الباقيين ما نعرفش عنهم حاجة».

من هو آرون جيليسبي

وولد آرون جيليسبي في 19 سبتمبر 1988 في لونج آيلاند بولاية نيويورك الأمريكية، شارك فيما يقرب من 14 عملا سينمائيا وتلفزيونيا بداية من عام 2017، كانت أول تجاربه من خلال فيلم قصير بعنوان «Undisturbed»، وخلال السنوات التالية شارك في عدد من المسلسلات التلفزيونية بأدوار محدودة منها «Step Up: High Water»، «WandaVision و«Doom Patrol»، ولكن بدأ يحصل على أدوار أكبر في الفترة الأخيرة منها المشاركة في مسلسل «Ozark»، لعام 2022، الذي أدى خلاله شخصية «كيني».