وزارة التموين تُلزم البقالين بقائمة أسعار السلع الجديدة دون زيادة

ألزمت وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ البقالين على مستوى الجمهورية بقائمة أسعار السلع التموينية الجديدة التي تم ضخها لصرف مستحقات وحصص المواطنين لمقررات تموين شهر أكتوبر 2022، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية على كل المنافذ غير الملتزمة بصرف السلع بالأسعار الرسمية المحددة في قائمة السلع التي تم توزيعها عليهم.

حملات تفتيش من وزارة التموين على منافذ البقالين

وتكثف وزارة التموين حملات التفتيش على منافذ البقالين للرقابة على إيصال الدعم لأصحاب البطاقات بالسلع الرسمية المقررة على قائمة سلع التموين المخصصة لشهر أكتوبر 2022، إذ ضخت وزارة التموين هذا الشهر عدد 30 سلعة مدعمة بعد أن تم إدراج أكياس القهوة سريعة الذوبان ضمن السلع المدعمة بسعر 3 جنيهات للكيس.

أسعار السلع التموينية الجديدة

وشهدت أسعار السلع التموينية الجديدة المضاف عليها القهوة كسلعة جديدة استقرار في أسعار بعض السلع مثل السكر والأرز والدقيق والمكرونة، إذ جاءت الأسعار كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلي صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

11- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 2 جنيه.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 2 جنيه.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بـ 2 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.