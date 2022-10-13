سعر الدينار الكويتي 2022 اليوم الخميس 13 أكتوبر في البنوك

تباينت أسعار الدينار الكويتي في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة اليوم الخميس، وأعلن عدد من البنوك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، سعر العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري، فهي تشهد اهتمام قطاع كبير من المستثمرين والمواطنين.

وتقدم «الوطن» سعر الدينار الكويتي 2022 في بنوك مصر والأهلي وقناة السويس والبنك التجاري الدولي، اليوم الخميس 13 أكتوبر الحالي، وذلك كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في مصر 2022

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 61.07 جنيه للشراء و63.43 جنيه للبيع، كما سجلت العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي 61.97 جنيه للشراء و63.51 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل الدينار الكويتي سعر 62.47 جنيه للشراء و63.52 جنيه للبيع، حسب آخر تحديث على الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وفي بنك مصر سجلت العملة الكويتية سعر 61.10 جنيه للشراء و63.43 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني 59.68 جنيه للشراء و63.66 جنيه للبيع اليوم الخميس.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي المصري سجلت العملة الكويتية سعر 63.22 جنيه للشراء و63.48 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي 60.51 جنيه للشراء و66.48 جنيه للبيع اليوم، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.