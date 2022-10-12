سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 12-10-2022

يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة أسعار العملات العربية، وبالأخص سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بداية المعاملات اليومية.

وفيما يلي، نرصد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في عدد من البنوك الحكومية والخاصة في بداية المعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، التي جاءت كما يلي:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

حدد البنك المركزي سعر العملة العربية الأغلى على مستوى العالم، نحو 63.25 للشراء، بينما سجل سعر البيع 63.52 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنوك الحكومية

وتباينت سعر العملة العربية في أكبر بنكي حكوميين في مصر، حيث سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي سعر 61.04 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 63.43 جنيه.

واختلف سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، ليسجل سعر الشراء نحو 61.08 جنيه، بينما سعر البيع وصل إلى 63.45 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنوك الخاصة

وفي بداية المعاملات الصباحية، سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك الخاصة، كالتالي:

أظهرت شاشة أسعار العملات في البنك الأهلي الكويتي، وصول العملة العربية إلى 62.34 جنيه للبيع، و63.50 جنيه للشراء.

كشف الموقع الرسمي لبنك البركة، أن سعر العملة الكويتية بلغ نحو 61.91 جنيه للشراء، و63.44 جنيه للبيع.

بينما أعلنت لوحة العملات في EG bank، أن سعر الدينار الكويتي، بلغ نحو 61 جنيهًا للبيع، بينما سجل سعر الشراء نحو 63.58 جنيه.

أما في المصرف المتحد فيما يخص سعر الدينار الكويتي، بلغ نحو 59.54 جنيه للشراء، و63.49 جنيه للبيع.

في لوحة العملات بالبنك العربي الإفريقي الدولي، بلغ نحو 60.51 جنيه للشراء، أما سعر البيع فكان الأعلى ليسجل 66.48 جنيه.

سجل في بنك الإسكندرية، سجل سعر الدينار الكويتي نحو 59.48 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع نحو 63.49 جنيه

وسجلت العملة العربي في مصرف أبو ظبي الإماراتي، نحو 62.47 جنيه للشراء، و63.52 جنيه للبيع.