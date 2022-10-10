سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم 10 أكتوبر 2022

اختلفت أسعار الدينار الكويتي في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، حيث تأثر سعر العملة الكويتية بالتغيرات الاقتصادية المختلفة، وسجل البنك المركزي المسؤول عن القطاع المصرفي سعر 53.22 جنيه للشراء و63.55 جنيه للبيع.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار العملات النقدية نستعرض سعر الدينار الكويتي في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي اليوم الاثنين الموافق 10 أكتوبر الحالي، وذلك على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية، نحو 59.45 جنيه للشراء و63.47 جنيه للبيع وذلك وفق آخر تحديث للبنك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي له، وسجل الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي نحو 61.91 جنيها للشراء و63.49 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 61.03 جنيه للشراء، مقابل 63.41 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

وسجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي 61.01 جنيه للشراء و63.41 جنيه للبيع وفق آخر تحديث للينك على الموقع الإلكتروني الرسمي له.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وسجلت العملة الكويتية في المصرف المتحد 59.48 جنيه للشراء و63.47 جنيها للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي سجلت العملة الكويتية 53.22 جنيه للشراء و63.55 جنيه للبيع اليوم الاثنين 10 أكتوبر الحالي وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.