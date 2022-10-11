سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11-10-2022

ارتفعت معدلات البحث عبر المحركات العالمية «جوجل» سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المؤسسات العاملة في القطاع المصرفي في مصر، حيث تعتبر هذه العملة هي الأغلى من بين العملات العالمية.

وفيما يلي، نرصد في التقرير التالي سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر في البنوك المصرية، والتي جاءت كالآتي:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

وفي البنك الرئيسي في مصر، سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 62.60 للشراء، مقابل 63.16 جنيه، أمس، بينما سجل سعر البيع 63.43 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنوك الحكومية

وسجلت العملة العربية الأغلى في البنك الأهلي سعر الشراء 60.99 جنيه، مقابل 60.47 جنيه أمس، بينما سعر البيع 62.80 جنيه، مقابل 63.37 جنيه.

واختلف سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، ليسجل سعر الشراء نحو 61.02 جنيه، بينما سعر البيع وصل إلى 63.37 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنوك الخاصة

وتباين سعر العملة العربية في البنوك الخاصة اليوم الثلاثاء، لتسجل كما يلي:

كشف الموقع الرسمي للمصرف المتحد فيما يخص سعر الدينار الكويتي نحو 59.48 جنيه للشراء، و63.43 جنيه للبيع.

وعلى شاشة أسعار العملات في البنك الأهلي الكويتي، وصلت العملة العربية إلى 62.68 جنيه للبيع، و63.43 جنيه للشراء.

وفي البنك التجاري الدولي CIB، سجل نحو 61.91 جنيه للشراء، و63.44 جنيه للبيع.

في لوحة العملات بالبنك العربي الإفريقي الدولي نحو 60.45 جنيه للشراء، أما سعر البيع فكان الأعلى ليسجل 66.41 جنيه.

سجل في بنك الإسكندرية، سجل سعر الدينار الكويتي نحو 59.43 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع نحو 63.43 جنيه

وسجلت العملة العربي في مصرف أبو ظبي الإماراتي، بلغ السعر نحو 62.41 جنيه للشراء، و63.58 جنيه للبيع.

بينما أعلنت لوحة العملات في EG bank، سعر الدينار الكويتي، بنحو 60.94 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء نحو 63.51 جنيه.