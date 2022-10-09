سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم استقرارا ملحوظا، بدأه منذ الأربعاء الماضي تزامنا مع إجازة البنوك، حيث تراوح مستوى سعر الصرف بين 63.31 جنيه للشراء، و63.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم

وجاء سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022، وفق المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك كما يلي:

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 61.16 جنيه، مقابل 63.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

وسجل سعر الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي، مقابل الجنيه المصري اليوم فى عمليات الشراء نحو 61.02 جنيه، مقابل 63.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

جاء سعره داخل المعاملات الخاصة بالمصرف المتحد 59.48 جنيه للشراء، و63.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك cib إلى 61.91 جنيه للشراء، و63.67 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

في حين استقر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية عند 59.46 جنيه للشراء، وبلغ البيع نحو 63.53 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك قناة السويس

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك قناة السويس، نحو 60.48 جنيه للبيع، والشراء نحو 62.99 جنيه.

سعر الدولار اليوم

ومن ضمن العملات التي يهتم بها الناس في مختلف دول العالم سعر الدولار اليوم، والذي سجل في البنك الأهلي المصري نحو 19.61 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع، ووصل في البنك المركزي إلى نحو 19.61جنيه للشراء و19.68 جنيه للبيع، كما بلغ في بنك قناة السويس نحو 19.61 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.