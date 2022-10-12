«التضامن»: إجراء 25 عملية قلب مفتوح للمرضى غير القادرين في قنا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا، وبالتعاون مع جمعية الأورمان، أنه خلال شهر أكتوبر الجاري نستهدف إجراء 25 عملية قلب للمرضى غير القادرين بمدن ومراكز محافظة قنا.

وأكد حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن بقنا، أن المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع قنا بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من احقيتهم، وبما يتفق مع شروط الجمعية على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن العمليات شملت عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية والقسطرة الاستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظات، لافتًا إلى أنها تتم تحت رعاية المحافظ وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

زيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب

وأوضح «شعبان»، أن دعم مرضى القلب يأتي استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا؛ لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج أيضًا.