سعر القطن اليوم في أول مزاد لبيعه بالمنوفية.. يخضع للبورصة العالمية

أكد المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أن سعر القطن اليوم بلغ 4140 جنيها للقنطار الواحد، في أولى مزادات بيع المحصول في المنوفية، وتحديدا في مدينة قويسنا، بحضور عدد كبير من المزارعين والفلاحين.

أسعار القطن اليوم

وتابع «التركاوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر القطن اليوم حُدد بناءً على أسعار البورصة العالمية، والتي تكون غير مستقرة وقابلة للزيادة أو النقصان، مشيرا أن 90% من الحاضرين في المزاد وافقوا على السعر، بينما فضل باقي المزارعين عدم البيع اليوم، منتظرين بيعه في أحد المزادات المقبلة.

عقد مزادات بيع أخرى

وأكد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أن هناك مزادات بيع قطن خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن حصاد القطن في المنوفية ما زال مستمرا، وهناك تزايدا كبيرا في الحصاد، مشيرا إلى أن سعر القطن اليوم لم يعحب فئة من المزارعين، لذا انتظروا المزادات المقبلة للمشاركة بها على أمل زيادته.

انتاج القطن في المنوفية

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، إلى أن إنتاج القطن الذي دخل الشون سجل 2308 جوالا حتى الآن، مؤكدا أن هناك زيادة في حصاد القطن في المنوفية عن الأعوام الماضية، نتيجة اهتمام الدولة المصرية في زيادة الرقعة الزراعية في محصول الذهب الأبيض خلال الفترة المقبلة.