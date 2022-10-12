«المرور» يضبط 1858 مخالفة خلال حملات على الطرق والمحاور الرئيسية

ضبطت حملات الإدارة العامة للمرور، عددا من المخالفات المرورية التي تنوعت ما بين تجاوز السرعات المقررة ومخالفة موقف عشوائي والسير دون ترخيص، خلال حملاتها على الطرق والمحاور الرئيسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المرور يضبط 1858 مخالفة متنوعة

وتمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط 1858 مخالفة مرورية متنوعة، وجاءت كالتالي: 1299 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 197 مخالفة السير دون تراخيص قيادة وتسيير، 14 دراجة نارية مخالفة، 19 مخالفة موقف عشوائي، 29 مخالفة شروط الترخيص.

خطة مرورية محكمة لتسيير الحركة أمام السيارات

كما وضعت الإدارة، خطة مرورية محكمة لتسيير الحركة أمام السيارات وإزالة الأعطال أو الحوادث بكل الشوارع، لتسهيل وصول الموظفين إلى أماكن عملهم والطلاب إلى جامعاتهم ومدارسهم.

رفع السيارات المتروكة بالشوارع وتسبب زحامات بالطرق

كما يتم رفع كل السيارات المتروكة بالشوارع والتي تسبب زحامات مرورية بالطرق، فيما تمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.