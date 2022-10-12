الداخلية: تحرير 2222 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، حملات مكبرة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية، لضبط المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وتيسير الحركة المرورية أمام قائدى السيارات، والقضاء على أي كثافات مرورية، وتمكنت الحملات من تحرير 2222 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

1173 مخالفة لقائدى الدراجات النارية

وحرزت الحملات المرورية 51 سيارة ودرجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، و1173 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة، وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

رفع السيارات المتروكة بالشوارع

ورفعت الحملات المرورية كل السيارات المتروكة بالشوارع، التي تسبب زحامات مرورية في الطرق، فيما تمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، والحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.