حملات المرور تضبط 90 ألف مخالفة في 24 ساعة

ضبطت حملات الإدارة العامة للمرور 90380 مخالفة مرورية متنوعة بمحافظات الجمهورية وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

90 ألف مخالفة مرورية

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 90380 مخالفة مرورية متنوعة.

18914 مخالفة تجاوز السرعة المقررة

ومن بينها المخالفات التالية 18914 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 1730 مخالفة السير بدون تراخيص، 10 دراجات نارية مخالفة، 24 مخالفة موقف عشوائى،  (24) مخالفة شروط الترخيص.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.